کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در بابلسر آغاز شد

رئیس دانشگاه علوم و فنون مازندران در گفتگو با مهر از برگزاری این کنفرانس‌ها را ارائه دستاوردهای محققین داخلی برشمرد.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی افزود: برای معرفی و ارائه دستاوردهایمان در حاشیه این همایش نمایشگاهی از دستاوردهای کشوری و استانی نیز برپا شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۵۰ نفر در این کنفرانس ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: در افتتاحیه بیش از ۸۰۰ نفر شرکت‌کننده دارند.

وی با ابراز خرسندی از استقبال خوب از این کنفرانس‌ها، افزود: بیش از ۸۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس مهندسی صنایع و بیش از ۱۵۰ مقاله نیز برای کنفرانس آی. تی رسیده و حدود ۱۲۰ مقاله پذیرش شده که از این تعداد بخشی از آنها به‌صورت شفاهی و بخشی به‌صورت پوستر ارائه خواهند شد.

وی یادآور شد: در کنار این کنفرانس، نشستی توسط برق منطقه‌ای خواهیم داشت و همچنین میهمانان خارجی برگزاری کنفرانس آی. تی جهانی را خواهند شد.

وی با اشاره به انتشار مجموعه مقالات منتخب و ارائه دستاوردهای محققین، ابراز امیدواری کرد که با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بتوانیم کارهای ارائه شده توسط محققین را عملی کرده و با فعالیت‌های محققین و صنعت‌گران کشور، شاهد توسعه بیشتر و بهتری در صنعت باشیم.