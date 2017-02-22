  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

شهروندان «هلمند» خواهان قطع روابط افغانستان با پاکستان شدند

شهروندان «هلمند» خواهان قطع روابط افغانستان با پاکستان شدند

صدها تن از شهروندان هلمند افغانستان در اعتراض به حملات موشکی اخیر کشور پاکستان دست به اعتراض زدند و خواهان قطع روابط دیپلماتیک با این کشور شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، شهروندان ولایت هلمند با پوشیدن کفن در مرکز شهر «لشکرگاه» تجمع کردند و خشم خود را از دخالت ها و تجاوز به حریم مرزی کشورشان توسط پاکستان اعلام کردند.

معترضان پاکستان را مادر تروریسم خواندند و از دولت کابل خواستند تا روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کند.

لازم به ذکر است که اسلام آباد به دنبال حمله انتحاری در ایالت «سند» این کشور مدعی شد که طراحی این حمله در افغانستان صورت گرفته و در روزهای گذشته بیش از ۴۰۰ موشک به خاک افغانستان شلیک کرد.

این اقدام ها باعث شد که وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان را احضار و نگرانی خود را نسبت به این حملات اعلام کند.

وزارت دفاع افغانستان نیز پیش از این نیز گفته بود که اگر گفتگوهای دیپلماتیک با اسلام آباد نتیجه نداد، آماده هر نوع دفاع از خاک کشور و مرزهای خود هستیم.

کد مطلب 3914197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها