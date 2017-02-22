توسعه صنایع وابسته در روستاهای هدف گردشگری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ جواد رحمتی در جلسه بررسی راهکارهای توسعه روستاهای هدف گردشگری، بر لزوم توسعه صنایع وابسته به گردشگری در روستاهای هدف گردشگری تاکید کرد و گفت: ایجاد کارگاه های تولید صنایع دستی بومی، مراکز تهیه و عرضه غذا برای گردشگران و مراکز اسکان به صورت بوم گردی، از ضروریات توسعه صنعت گردشگری روستایی به شمار می رود که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز با تاکید بر توسعه واحدهای مسکونی بومی به ویژه در مناطق روستایی استان، به طراحی ۲۰۰ واحد مسکونی به شکل سنتی و بوم گردی در سطح استان اشاره کرد.

سجاد منفرد از صدور ۶ هزار و ۶۱۵ فقره اسناد مالکیت ویژه واحدهای مسکونی روستایی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان زنجان خبر داد و گفت: تهیه طرح و بهسازی چهار روستای هدف گردشگری در استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته و بافت با ارزش یک روستا هم اجرایی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و در راستای توسعه روستایی، معیشت و توانمندی روستاها در بُعد گردشگری و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برنامه‌هایی برای اجرا در روستاهای هدف گردشگری پیش بینی شده است.

ایجاد فضای لازم برای برگزاری جشنواره های روستایی و ایجاد اماکن اقامتی برای اسکان روستایی، از اولویت های های مطرح شده از سوی اعضای حاضر در جلسه بود. همچنین موضوع طراحی خانه هایی از جنس مصالح روستایی، عدم ورود خودرو به فضاهای ایجاد شده، ایجاد مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های ملی و فراهم سازی فضایی برای بافت سکونت دائم در این پروژه ها از دیگر موضوعات بررسی شده در این جلسه بود.