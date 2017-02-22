رضا شاکری مدیرمجتمع دخانیات استان کردستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دخانیات استان کردستان، مراسم تودیع محمد آئینی مدیر پیشین و رضا شاکری مدیر جدید این مجتمع با حضور معاون مالی و منابع انسانی شرکت دخانیات و جمعی از مسئولین استان در سالن کنفرانس اداره دخانیات شهرستان سنندج برگزار شد.

رضا شاکری از نیروهای سقزی است که پیش از این به عنوان مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان کردستان فعالیت می کرد.

در سابقه کاری مدیر جدید مجتمع دخانیات استان کردستان، دبیر آموزش و پرورش شهرستان سقز، بخشدار بخش زیویه شهرستان سقز، معاون فرماندار شهرستان سقز، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سقز، قائم مقام دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نوراستان کردستان به چشم می خورد.