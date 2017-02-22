پنجمین شهرک فناوری کشور در اصفهان احداث شد

محمد جواد بگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک‎های فناوری در توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و بی نیازی از واردات محصولات فراصنعتی و های تک در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در کشور تا کنون هفت شهرک فناوری در استانهای خراسان رضوی، تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان مصوب شد که امسال پنجمین شهرک فناوری کشور در اصفهان راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: شهرک های فناوری در استانهای مختلف، در حوزه های خاصی توسعه یافتند که در استان خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی، آذربایجان شرقی در حوزه ماشین سازی و تجهیزات، استان فارس در حوزه مواد شیمیایی وصنایع پایین دستی پتروشیمی، در استان خوزستان هم در حوزه تبدیلات گازی فعالیت های این شهرکهای فناوری آغاز شد و در اصفهان هم بیشتراین واحدها در تولیدات «های تک» فعال هستند.

وی افق توسعه این شهرک را 600 هکتار و فاز نخست آن را 60 و فاز عملیاتی آن را 30 هکتار عنوان کرد و افزود: نزدیکی به کلان شهر اصفهان و فاصله 39 کیلومتری آن با مرکز شهر اصفهان از مزیت های مهم شهرک فناوری اصفهان است.

وی از تدبیر ویژه شرکت شهرک‎های صنعتی استان اصفهان برای حمایت بیشتر از شرکت های توانمند در عرصه فناوری در سال 96 خبر داد و افزود: در سال آینده هر متقاضی که بتواند قبل از موعد زمانی مندرج در پروانه تاسیس، طرح خود را به بهره برداری برساند، از تخفیف ویژه 60 درصدی برخوردار خواهد بود.

بگی ادامه داد: شهرک فناوری اصفهان فضایی است که در آن امکانات و تمامی تجهیزات لازم برای تبدیل یک ایده به فناوری و تبدیل آن فناوری به محصولات تولیدی «های تک» مانند مراکز آزمایشگاهی، مراکز تحقیق و توسعه (R&D)، مراکز خدمات فناوری کسب‌وکار و دفاتر مشاوره ای فنی و مهندسی فراهم است.