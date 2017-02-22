بانوان کاراته کا روی تاتامی انتخابی مبارزه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به منظور حضور بهترین کاراته کاهای ایران در اردوی تیم ملی جهت شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان با قضاوت داوران رسمی برگزار خواهد شد.

در بخش کومیته این رقابتها فائزه چیذری، فرشته سادات موسوی، زهرا طرازپور، زینب نصیریان، سارا بهمن‌یار، سحر کرجی، سحر شیروانی، زهرا سادات خلیلی و نازنین کحالی در وزن ۵۰- کیلوگرم، آناهیتا یحیی‌پور، مینا دژوان، زینب تقوی، فاطمه قاسمی، زهرا کرم‌پور، زهره برزگر و یگانه سادات حسینی در وزن ۵۵- کیلوگرم، ملیکا احدی، مهدیه مهدی‌نیا، شبنم واحدی، فاطمه طرازپور، صحرا اسدی و فخری سادات موچانی در وزن ۶۱- کیلوگرم، شیا کاظمی، هنگامه جعفری، شقایق واحدی، زهرا یاوری، شیما آل‌سعدی، مبینا کاویانی، نفیسه گلشنی، محدثه آقایی و بهنوش نجفی در وزن ۶۸- کیلوگرم و زهرا برزگر، رویا زندی، شنه کاظمی، فاطمه چاپاری، مونا غلامی و مریم کبیری در وزن ۶۸+ کیلوگرم برای کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی تلاش می کنند.

همچنین در کاتای انفرادی مهسا افسانه، نگین باقری، الناز تقی‌پور، غزل نادری، شیرین گلستانیان، فاطمه صادقی و آرزو نعمتی‌پور ۵ کاتا اجرا خواهند کرد و در بخش کاتای تیمی، سه تیم از تهران، البرز و اصفهان ۴ کاتا به نمایش می‌گذارند که کاتا چهارم همراه با بونکای خواهد بود.



پس از پایان اجرای کاتا در هر بخش، امتیازات محاسبه می‌شود تا در کاتای انفرادی ۲ ورزشکار و در کاتای تیمی ۲ تیم به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند.