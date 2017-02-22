توقیف ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان دیر

سرهنگ حمید محمدی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با ورود و خروج کالای قاچاق و برخورد با قاچاقچیان، ماموران پاسگاه انتظامی شهر دوراهک با انجام عملیات ایست و بازرسی موفق شدند یک دستگاه تریلر را که حامل بیل مکانیکی به ارزش هفت میلیارد ریال و یک دستگاه تریلر دیگر را که حامل لودر به ارزش چهار میلیارد ریال است را متوقف کنند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده ماموران مشخص شد که این دو دستگاه فاقد اسناد و مدارک گمرکی بوده و به صورت قاچاق بارگیری و در حال حمل است.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر، با اعلام توقیف این دو خودرو و محموله قاچاق آن اظهار داشت: در رابطه با این محموله قاچاق دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مقام قضایی شد.

محمدی‌نسب، ضمن تقدیر از تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی شهرستان دیر و ماموران پاسگاه انتظامی شهر دوراهک، افزود: پلیس با قاچاقچیان و سود جویانی که در واقع به اقتصاد مملکت خسارت وارد می‌کنند به جد و بدون اغماض برخورد قانونی می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر، گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برخورد همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز، توسط ماموران انتظامی در این شهرستان ادامه داشته و این فرماندهی ضمن اتخاذ تدابیر ویژه با تمام توان با هرگونه قاچاق کالا برابر قانون برخورد خواهد کرد.