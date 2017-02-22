به گزارش خبرنگار مهر، عظیم دادگر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایام عید نوروز ۹۶ کالاهای اساسی پرمصرف بیش از نیاز بازار در استان تأمین شده است اظهار داشت: در این راستا برنج وارداتی با قیمت هر کیلو سه هزار و ۸۰۰ تومان به مقدار ۷۰۰ تن و همچنین شکر به قیمت دو هزار و ۵۲۰ تومان تحویل درب کارخانه به هر میزان که نیاز بازار مصرف باشد تأمین شده است.

وی با بیان اینکه مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم پنج هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت قرمز با قیمت هر کیلوگرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به هر میزان که نیاز بازار مصرف باشد تدارک دیده شده است افزود: مردم می توانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت های اعلام شده تأمین کنند.