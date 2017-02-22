سامانه بارشی وارد استان کرمان می شود/احتمال وقوع سیلاب

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اواخر فردا شب سامانه بارشی وارد استان می شود.

وی افزود: بیشترین بارش را در مناطق جنوب غربی استان شاهد خواهیم بود.

حبیبی با اشاره به اینکه از امروز هوا در بیشتر مناطق ابری است، افزود: با ورود سامانه بارشی به استان در مناطق سردسیر و کوهستانی این بارش به صورت برف خواهد بود.

وی تصریح کرد: احتمالا این سامانه بارشی با سیلابی شدن و آب گرفتگی معابر در بیشتر مناطق استان همراه خواهد بود.

حبیبی ادامه داد: این سامانه بارشی تا صبح شنبه در استان کرمان فعال خواهد بود و با خروج این سامانه بارشی کاهش دما را در هفته آینده خواهیم داشت.

رئیس هواشناسی کرمان از وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرقی استان کرمان خبر داد.