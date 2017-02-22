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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

سامانه بارشی وارد استان کرمان می شود/احتمال وقوع سیلاب

سامانه بارشی وارد استان کرمان می شود/احتمال وقوع سیلاب

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمان در خصوص احتمال وقوع سیلاب در اواخر هفته جاری هشدار داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اواخر فردا شب سامانه بارشی وارد استان می شود.

وی افزود: بیشترین بارش را در مناطق جنوب غربی استان شاهد خواهیم بود.

حبیبی با اشاره به اینکه از امروز هوا در بیشتر مناطق ابری است، افزود: با ورود سامانه بارشی به استان در مناطق سردسیر و کوهستانی این بارش به صورت برف خواهد بود.

وی تصریح کرد: احتمالا این سامانه بارشی با سیلابی شدن و آب گرفتگی معابر در بیشتر مناطق استان همراه خواهد بود.

حبیبی ادامه داد: این سامانه بارشی تا صبح شنبه در استان کرمان فعال خواهد بود و با خروج این سامانه بارشی کاهش دما را در هفته آینده خواهیم داشت.

رئیس هواشناسی کرمان از وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرقی استان کرمان خبر داد.

کد مطلب 3914252

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