برقراری ۴۲۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها یک عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۲۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس تنها یک مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۶۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی توصیه کرد: شهروندان از تماس غیرضروری و ایجاد مزاحمت برای سامانه ۱۲۵ بپرهیزند زیرا این کار در زمان وقوع حوادث و سوانح باعث تاخیر در دسترسی شهروندان به امدادگران این سازمان و اخلال در خدمت رسانی می شود.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در هنرستان بوده است که توسط آتش نشانان مهار شود.