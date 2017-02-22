به گزارش خبرنگار مهر، گروه «سنجش و ارزیابی عملکرد نهاد» در ادامه بازدیدهای خود در سال ۹۵، با سرپرستی «سعید برزگری» مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد و «مهرداد بریری» رئیس اداره امور استان‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و در راستای بررسی عملکرد استان‌ها، از روز یکشنبه اول اسفند الی چهارشنبه چهارم اسفند ۹۵ در قالب سی امین بازدید، از کلیه کتابخانه‌های نهادی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه بازدید کردند.

سعید برزگری، مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد نهاد کتابخانه های عمومی، امروز چهارشنبه در پایان این بازدید گفت: این بازدیدها به منظور نظارت بر عملکرد مدیرکل از نظر تعامل با دیگر نهادها و مراجع قانون استان، ارتقای سطح رضایت مندی کتابداران، انجام دقیق دستورالعمل‌ها و دقت در پایبندی به ضوابط و مقررات، توسط گروه سنجش و ارزیابی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از مرداد ۹۴ شروع شده و در اواخر سال ۹۵ به اتمام خواهد رسید.

آشنایی با مسائل و مشکلات کتابداران

وی تصریح کرد: در این بازدید ضمن ابلاغ سلام و خداقوت دبیرکل محترم نهاد و مجموعه ستاد به مسئولین، کتابداران و کارکنان استان کرمانشاه، گروه «سنجش و ارزیابی عملکرد نهاد» از کلیه کتابخانه‌های نهادی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی این استان طی چهار روز از نزدیک با مسائل و مشکلات کتابدران و کتابخانه های عمومی آشنا شدیم.

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد نهاد کتابخانه های عمومی گفت: در ادامه این بازدید، یک جلسه با مدیرکل و کارکنان ستادی برگزار و در آن پیرامون مسائل و مشکلات این اداره کل بحث و گفتگو شد، همچنین در ادامه این جلسه کارکنان ستادی در گفتگو های صمیمانه و دو نفره به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود با اینجانب پرداختند.

برزگری در پایان ضمن تشکر از مجموعه کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تمامی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی از منظر فنی و خدمات رسانی و همچنین بررسی نحوه فعالیت روسای ادارات و مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی مورد ارزیابی و در اختیار دبیرکل محترم قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، گروه سنجش و ارزیابی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که تاکنون در ۳۰ مجموعه اداره کل استانی حضور پیدا کرده اند، علاوه بر بازدید از کتابخانه‌ها و گفتگو با جمع کثیری از کتابداران و همکاران، عملکرد یکساله مدیریت استان مربوطه را بررسی و نتایج را برای تصمیم‌گیری، به دبیرکل نهاد ارائه خواهند داد.