طرح ملی نوروزگاه در استان ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده با اعلام این خبر گفت: در این طرح از دوم تا پنجم فروردین ۹۶ تمامی آداب و رسوم، بازی های بومی محلی، موسیقی، شعر و داستان های سنتی استان ایلام مرتبط با نوروز در قالب برنامه های مختلف اجرا می شود.

وی افزود: در حاشیه این طرح، نمایشگاه صنایع دستی برپا می شود و ضمن معرفی سبک زندگی چادرنشینی و عشایری انواع غذاها و شیرینی های محلی نیز پخت و عرضه می شود.

شنبه زاده به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و یادآور شد : پاسداری از آداب و رسوم عید نوروز و احیای فرهنگ های بومی مرتبط با عید باستانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به آداب و رسوم بومی استان ایلام مرتبط با عید نوروز را از جمله اهداف طرح ملی نوروزگاه در ایلام عنوان کرد.

هر ساله با فرا رسیدن عید نوروز بر اساس یک سنت قدیمی تعداد زیادی از مردم این استان به دامان طبیعت رفته و چادر برپا می کنند.