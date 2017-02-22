به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، در نشست تخصصی «بررسی نقش روحانیت در فیلم یتیم خانه ایران» که عصر روز سه‌شنبه در موسسه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزار شد، با گرامی‌داشت سالروز صدور منشور روحانیت امام خمینی(ره)، اظهار داشت: از دیدگاه امام روحانیت نقش مهمی در جامعه دارد. از این رو ایشان به مرزبندی و تفکیک بین جریان روحانیت اصیل و اسلام ناب محمدی(ص) با جریان روحانیت مرفه، منحرف و اسلام آمریکایی اصرار داشتند. زیرا معتقد بودند روحانیت طرفدار اسلام آمریکایی جاده صاف کن برای دولت‌های مستکبر هستند و بدین طریق جنایت‌های بی‌شماری را علیه مردم مرتکب شدند.

ایشان با بیان اینکه تعابیری که امام راحل از روحانیت منحرف آمریکایی دارد نشان از شدت ناراحتی امام از آن‌ها دارد ادامه داد: حضرت امام(ره)در بخشی از منشور روحانیت می‌فرماید « گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز، ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست. در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است! عده‌ای مقدس‌نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ‌کس قدرت این را نداشت که در مقابل آن‌ها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است».

حجت‌الاسلام پژمان‌فر افزود: در طول تاریخ اسلام هر گونه انحراف فکری در جامعه یا از طرف کسانی بود که روحانی نما بودند، که حضرت امام به تفصیل صفات و خصوصیات آن‌ها را در منشور روحانیت بیان فرموده‌اند و یا این انحرافات از طرف کسانی بود که با استفاده از فضای دینی اقدام به نشر تفکرات انحرافی و فاسد بین مردم می‌کردند مثل انجمن حجتیه که زمانی نفوذ بالایی در برخی روحانیان مرفه و ساده لوح داشت و با کمک و همراهی آن‌ها این تفکر و عقیده غلط را در جامعه ترویج می‌دادند که باید نسبت به مسائل پیرامونی در اجتماع بی‌تفاوت بود، و بدین گونه مردم را از مبارزه و نهضت نهی می‌کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ظهور گروه‌های تروریستی در منطقه حاصل تفکرات انحرافی اسلام آمریکایی است، گفت: هم اکنون نیز برخی گروه‌ها و جریانات منحرف روحانیت که از طرف انگلیس حمایت می‌شوند، به اسم دین و اهل بیت(علیهم‌السلام) مشغول اختلاف افکنی بین برادران دینی اهل سنت و دیگر مذاهب اسلامی هستند و همین اقدامات آن‌ها باعث بروز مشکلاتی در جهان اسلام می‌شود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر در پایان با اشاره به فیلم «ارزشی یتیم خانه ایران» تصریح کرد: کارگردان فیلم واقعیت تلخ عدم انسجام بین علماء دین در مواجهه با وقایع جنگ جهانی اول را به خوبی نشان داده است و علت این عدم انسجام، نبود مرجعیت واحد بود، البته مرجعیت نه به معنای فتوا دادن، بلکه مرجعیت به معنای محور بودن، به گونه‌ای که مجموعه‌ بزرگان دین در مسائل گوناگون اجتماعی انسجام و وحدت داشته باشند و یک حرکت منسجم و قوی را شروع کنند و مردم را از گزند بیگانگان محفوظ بدارند.