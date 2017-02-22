رحمت امینی رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی درباره روند گرفتن مجوز در بخش تئاتر کمدی تهران (آزاد) و اینکه گفته می شود برخی مواقع افرادی از طریق لابی و رابطه مجوز اجرا می گیرند به خبرنگار مهر گفت: آیین نامه تئاتر کمدی تهران که پیش از این تدوین شده بود، اجرایی شده و روند خوب و مطلوبی داشته است.

وی تأکید کرد: دیگر مواردی نداریم که افرادی از طریق لابی و رابطه بخواهند مجوز اجرا بگیرند. چندی پیش موردی در این زمینه وجود داشت که با ورود و نظارت شورا برطرف شد.

امینی درباره اینکه آیا افرادی که قصد اجرا در تئاتر کمدی تهران (آزاد) را دارند از سوی انجمن هنرمندان تئاتر آزاد معرفی می شوند یا نه، اظهار کرد: قانون می گوید هر فردی که توان کار کردن دارد می تواند از سالن و تماشاخانه مورد نظر خود نامه ای را به همراه متن به شورای ارزشیابی و نظارت ارائه دهد. سپس مراحل ارزشیابی و کارشناسی در شورا طی می شود تا مشخص شود نمایش پیشنهاد شده کیفیت و شرایط لازم برای اجرا را دارد یا نه.

وی ادامه داد: قانون می گوید هر کسی مجاز است پیشنهاد اجرایی خود را ارائه دهد و وظیفه اصناف است که هویت بخشی لازم را در این زمینه داشته باشند.

رییس شورای ارزشیابی و نظارت درباره این موضوع که آیا سالن ها و تماشاخانه های تئاتری می توانند به صورت مستقل کار ارزشیابی و نظارت آثار نمایشی را انجام دهند یا نه، یادآور شد: طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف نهایی برای صدور مجوز باید از سوی شورای ارزشیابی و نظارت زده شود. در حال حاضر شوراهای هنری سالن ها بحث ارزشیابی آثار را تا حد بالایی انجام می دهند که اتفاق خوبی است.