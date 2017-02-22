جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار ایلام

معروف بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتظار داریم فضای آرامش حاکم در بازار تا پایان سال و حتی بعد از سال نیز ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های ستاد تنظیم بازار، تعادل بین عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت‌هاست که همه مسئولان اجرایی و نظارتی باید تلاش کنند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه دغدغه مسئولین تثبیت قیمت‌ها است، افزود: در ایام پایان سال برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان می‌طلبد که بیش از پیش با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق بتوانیم از افزایش قیمت‌ها پیشگیری کنیم و باید برخورد قاطع با متخلفین صورت گیرد تا مشکلی در بازار نداشته باشیم.

فرماندار ایلام با تاکید بر اینکه انتظار داریم به اندازه کافی اقلام مورد احتیاج مردم در بازار وجود داشته باشد، گفت: انتظار داریم فضای آرامش حاکم در بازار تا پایان سال و حتی بعد از سال نیز ادامه داشته باشد.

بسطامی با اشاره به اینکه توزیع مایحتاج عمومی مردم برای تعادل عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت‌ها از برنامه‌های دولت است، عنوان کرد: تشکیل نمایشگاه‌های بهاره و فروش‌های فوق‌العاده از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تعادل بازار نقش داشته باشد.

وی گفت: نظارت جدی بر واحدهای صنفی در راستای کنترل و تنظیم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی یکی از عوامل موثر در تنظیم بازار بوده و نیازمند عزم جدی مسئولان ذیربط است.

فرماندار ایلام بر همکاری رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی و چگونه مصرف کردن کالاها از سوی برخی حانواده‌ها تاکید و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد انضباط اقتصادی در خانواده‌ها تاثیر داشته باشند و مردم را به سوی مصرف کالاها بر اساس نیازشان سوق دهند.