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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

تصویر شمشیرباز ایرانی بر روی پوستر جام جهانی لهستان

تصویر شمشیرباز ایرانی بر روی پوستر جام جهانی لهستان

مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان از جمله رویدادهای معتبر تقویم جهانی این رشته است که پوستر آن با استفاده از تصویر مجتبی عابدینی طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان به عنوان یکی از رویدادهای معتبر و تاثیرگذار در رنکینگ جهانی شمشیربازان شرکت کننده، از روز جمعه در ورشو آغاز می شود. در فاصله سه روز مانده به آغاز این رقابت ها، پوستر رسمی مسابقات منتشر شد. در این پوستراز تصویر مجتبی عابدینی شمشیرباز ملی پوش کشورمان استفاه شده است.

عابدینی که حضور در المپیک لندن و ریو را در کارنامه دارد، سه هفته پیش در جام جهانی ایتالیا موفق به کسب نایب قهرمانی شد. در تصویر وی که بر روی پوستر جام جهانی لهستان استفاده شده است، لوگوی مربوط به شمشیربازی ایران کاملا مشخص است.

برای حضور در مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان، تیم ملی اسلحه سابر ایران امشب راهی ورشو می شود. علاوه بر مجتبی عابدینی در ترکیب این تیم اعزامی علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی نیز حضور دارند.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان از روز جمعه آغاز شده و به مدت سه روز در دو بخش انفرادی و تیمی پیگیری می شود. پیمان فخری هدایت ملی پوشان شمشیربازی کشورمان را در این رویداد بر عهده دارد.

کد مطلب 3914295
زینب حاجی حسینی

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