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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

رویترز گزارش داد؛

قیمت مسکن در آلمان تا ۳۰ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن در آلمان تا ۳۰ درصد افزایش یافت

بانک مرکزی آلمان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ این کشور تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک «دویچه» آلمان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، قیمت مسکن در مناطق شهری این کشور بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و انتظار می رود که این روند موجب افزایش ترس و نگرانی از تبعات اجرای سیاست های مالی در بزرگ ترین اقتصاد اروپا شود.

 بانک مرکزی آلمان اعلام کرد، اقتصاد این کشور به دلیل فعالیت قابل توجه در بخش ساخت و ساز و نیز حوزه صنعت در ماه های آینده با قدرت مضاعفی پیش خواهد رفت؛ اما این قضیه به طور کلی نمی توند افزایش سرسام آور بهای مسکن را در برداشته باشد.

 البته بیشترین افزایش قیمت مسکن به خانه های آپارتمانی در شهرهای بزرگ بر می گردد که طبق گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان، روند صعودی ۱۵ تا ۳۰ درصد را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده است.  

آلمان ها نسبت به اعمال سیاست ترکیب نرخ بهره زیر صفر و خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا خوشبین نیستند و معتقد هستند که این کار موجب از بین رفتن پس اندازها و نیز ایجاد حباب مسکن در این کشور می شود.  

کد مطلب 3914302
علیرضا کمندی

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