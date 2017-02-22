به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، هادی یوسف زاده چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: با برگزاری مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کئ.کان و نوجوانان، برگزیدگان در بخش ملی، بین‌الملل و مقاله‌نویسی از سوی داوران هر بخش انتخاب و با اهدا جوایزی معرفی شدند.

وی ادامه داد: بخش نوجوان نوزدهمین جشنواره قصه‌گویی به صورت غیررقابتی برگزار و از شرکت‌کنندگان نوجوان این بخش تقدیر شد که در این میان مهدیه فداکار از آذربایجان شرقی با قصه « سارای »، نوجوان تقدیر شده در این بخش بود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: این نوجوان قصه گوی نبریزی پیش از این و با برگزاری مراحل انتخابی در هر شهر و استان از میان قصه‌گویان نوجوان آذربایجان شرقی انتخاب و به مرحله کشوری راه یافته‌بود.