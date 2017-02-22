  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

درخشش نوجوان تبریزی در جشنواره بین‌المللی کانون پرورش فکری

درخشش نوجوان تبریزی در جشنواره بین‌المللی کانون پرورش فکری

تبریز - مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی گفت: عضو کانون تبریز در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، هادی یوسف زاده چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: با برگزاری مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کئ.کان و نوجوانان، برگزیدگان در بخش ملی،  بین‌الملل و مقاله‌نویسی از سوی داوران هر بخش انتخاب و با اهدا جوایزی معرفی شدند.

وی ادامه داد: بخش نوجوان نوزدهمین جشنواره قصه‌گویی به صورت غیررقابتی برگزار و از شرکت‌کنندگان نوجوان این بخش تقدیر شد که در این میان مهدیه فداکار از آذربایجان شرقی با قصه « سارای »، نوجوان تقدیر شده در این بخش بود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: این نوجوان قصه گوی نبریزی پیش از این و با برگزاری مراحل انتخابی در هر شهر و استان از میان قصه‌گویان نوجوان آذربایجان شرقی انتخاب و به مرحله کشوری راه یافته‌بود.

کد مطلب 3914313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها