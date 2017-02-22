مغز معتادان آهن ذخیره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، مخدر خطرناک کوکایین روی سه انتقال دهنده عصبی در مغز یعنی دوپامین، سروتونین و نورپینفرین تاثیر می گذارد. این مخدر همچنین قابلیت تحمل خاصی را در بدن فرد معتاد ایجاد می کند که تا ماه ها پس از ترک هنوز در بدن باقی می ماند.

اکنون تحقیق جدیدی که در نشریه Translational Psychiatry انجام شده، وجهه عجیب تری از اعتیاد به این ماده را روشن کرده است.

دکتر کارن ارش و گروهی از محققان در دانشگاه کمبریج مغز ۴۴ معتاد به کوکایین را با ۴۴ فرد سالم مقایسه کردند. آنها متوجه شدند در منطقه ساختار زیرقشری مغز معتادان ذخایر آهن قرار دارد. حجم ذخایرآهن در مغز این افراد به مدت زمان اعتیاد آنها بستگی دارد.

به طور معمول وجود آهن بیشتر در مغز به معنای کاهش این ماده معدنی در نقاط دیگر بدن انسان است. به عنوان مثال کمبود آهن به کاهش اکسیژن در بدن منجر می شود.

ارش در این باره می گوید: وجود چنین مخازنی عجیب نیست زیرا در اختلالاتی مانند پارکینسون یا آٖلزایمر نیز این اتفاق می افتد.

البته این تحقیق نتوانسته هیچ رابطه مستقیمی میان استفاده از کوکایین و ابتلا به یکی از این بیماری ها را ثابت کند.

ارش قصد دارد با ادامه تحقیقات خود فرایند ایجاد ذخایر آهن در مغز بیماران را درک و سپس این فرایند را معکوس کند. اطلاعات جمع آوری شده در این روند احتمالا به ترک این نوع اعتیاد کمک خواهد کرد.