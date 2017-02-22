اطلاع رسانی شهری در حوزه گردشگری گلستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح چهارشنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان با اشاره به درپیش بودن سال جدید و ورود مسافران به استان گلستان اظهار کرد: ستاد خدمات سفر کشور شعار «نوروز متفاوت» را برای عید امسال برگزیده و بر این اساس باید در استان و شهرستان ها شرایط متفاوتی را برای جذب و پذیرایی از گردشگران فراهم آوریم.

کریمی افزود: گلستان ظرفیت های خوبی برای جذب گردشگر دارد و گرگان به عنوان مرکز استان در سیبل این هدف قرار گرفته و باید تلاش کنیم مسافرانی که به این منطقه می آیند با خاطره خوش شهرستان را ترک کنند.

وی تصریح کرد: گردشگری اولویت نخست توسعه در استان قلمداد می شود و نگاه بسیاری از مردم استان ها به این مقوله مهم است زیرا کم هزینه ترین و سریع ترین امکان برای توسعه شهرها است.

وی به راه های تامین رضایت گردشگران اشاره و بیان کرد: یکی از این راه ها تامین محل اسکان و اقامت مسافران بوده که اهمیت بسیاری دارد و از همین رو باید تمام دستگاه های نظارتی به نحو شایسته به وظیفه خود عمل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با خط قرمز خواندن نظارت و ارائه خدمات به گردشگران گفت: خدمات به گردشگران به ویژه در بخش های بهداشت و مکان های اقامه نماز باید به بهترین شکل ارائه شود.

کریمی به ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات شهری اشاره و تصریح کرد: اطلاع رسانی یکی از مسائلی بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه در ایام نوروز تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر بیشتر به تبلیغ برندهای تبلیغاتی اختصاص می یابد.

وی افزود: از ستاد خدمات سفر استان و شهرستان انتظار داریم در سال پیش رو نقاط ضعف سال گذشته را برطرف کرده و آن را به نقاط قوت سال جدید تبدیل کنند.

به گفته وی، شهرداری های برتر در ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزی در پایان سال جدید از سوی ستاد خدمات کل کشور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.