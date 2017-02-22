تمدید مهلت ارسال آثار برای مسابقه‌ عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز میراث ناملموس تهران، با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و آیین‌ها و آداب آمادگی خانواده‌های ایرانی و دیگر کشورهای حوزه‌ نوروز برای این جشن بزرگ، شورای سیاست‌گذاری مرکز میراث ناملموس تهران تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار برای مسابقه‌ بین‌المللی عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس در بستر طبیعی آن» را تا نیمه‌ اسفندماه تمدید کند. با تمدید زمان ارسال آثار، این امکان برای علاقه‌مندان هنر عکاسی و میراث فرهنگی ناملموس فراهم می‌شود تا از آداب و مراسم مقدمات نوروز امسال نیز آثاری را برای دبیرخانه‌ مسابقه ارسال کنند.

بر این اساس، حداکثر تعداد آثار ارسالی ۵ عدد است. اندازه‌ هرکدام از عکس‌ها باید بین ۵۰۰ کیلوبایت تا ۲ مگابایت و در فرمت JPEG با برای هر عکس فایل توضیحات (ICH Info) باید تکمیل شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس PHOTO@TICHCT.IR ارسال کنند. برای توضیحات تکمیلی و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ شرایط و به‌ویژه موضوع مسابقه، از علاقه‌مندان درخواست می‌شود که به وب‌سایت مرکز میراث ناملموس تهران مراجعه کنند. مطابق تصمیم شورای سیاست‌گذاری، جوایز برندگان نهایی، علاوه بر اهدای گواهینامه‌ بین‌المللی، به ترتیب برای نفر اول ۱۰۰۰ دلار برای نفر دوم ۶۰۰ دلار و برای نفر سوم ۴۰۰ دلار است.