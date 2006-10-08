ناتو از افزايش قابل ملاحظه حملات انتحاري در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر، آسوشيتدپرس با نقل اين خبر اعلام كرد كه نيروهاي طالبان در سال جاري 78 حملات انتحاري انجام داده اند كه بر اثر اين حملات 200 نفركشته شدند.

طي چند ماه گذشته خشونت ها در افغانستان به شكل قابل ملاحظه اي افزايش يافته و طالبان اعلام كرده است كه براي حملات خود به شيوه هاي انتحاري و با استفاده از تجهيزات كنترل از راه دور روي آورده است.

به عقيده "سث جونز" كارشناس مؤسسه تحقيقاتي رند ؛ حملات مرگبار تر شده است و اين نشان از آن دارد كه شورشي ها به تكنيك هاي پيشرفته تري روي آورده اند.

"وفيق مصطفي" يكي از اعضاي حزب محافظه كاران انگليس از احزاب مخالف دولت، وعده توني بلر نخست وزير انگليس مبني بر افزايش نيروهاي انگليسي در افغانستان را تلاشي براي كنترل وضع بد سياسي در داخل كشور وهمچنين تلاشي براي نجات آينده سياسي خود دانست.

آسوشيتدپرس همچنين تعداد مظنونين كشته شده را نيز 5 مورد عنوان كرده است.

پايگاه اينترنتي ohmynews در كره جنوبي، تعداد حملات انتخاري را در افغانستان 72 مورد در سال جاري عنوان كرد.

به نوشته اين پايگاه اينترنتي با اين ميزان حملات انتحاري در بخش هاي مختلف افغانستان در سال جاري سه برابر نسبت به سال 2005 افزايش يافته است.