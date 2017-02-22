به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدپور زرندی، رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ‌ایران در نشست علمی پیرامون وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیرات آن بر شهرها گفت: هر چند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ رشد ۳ درصدی را پشت سر گذاشت اما این نرخ برای آمریکا ۲.۱ و منطقه یوروو ۲.۶ و کشورهای در حال توسعه حدود ۴ بوده است که نشان دهنده رشد آرام، کاهش نرخ بهره وری و تورم روبه پایین بوده است.

سخنگوی طرح CPI سازمان ملل افزود: بررسی ها نشان می دهد ۵۰ شهربزرگ دنیا که مراکز فرماندهی اقتصاد جهانی به شمار می روند بیش از ۹.۶ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند این در حالیست که ۱۰ شهر برتر دنیا ۲۲ درصد فعالیتهای اقتصادی جهان را مدیریت می کنند با وجود آنکه تنها ۶.۲ درصد جمعیت را در خود جای داده اند.

این کارشناس ارشد اقتصاد شهری ادامه داد: در صدر اولین های جهان به لحاظ مرکزیت اقتصادی توکیو با اقتصاد ۲ تریلیون دلاری جلوداری می کند و پس از آن باید از منطقه کلانشهری نیویورک - فیلادلفیا، منطقه کلانشهری کوبه - اوزاکا، ناگویا، شیکاگو و لندن نام برد که به عنوان مقر مراکز مالی جهانی، بانکها، بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکت‌های چندملیتی محسوب می شوند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با اشاره به نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه اقتصادی شهرها گفت: هرچند با شروع عصر جهانی انتظار می رفت شهرها اندکی از اعتبار و جایگاه خود را از دست دهند اما تجربه نشان داد توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دانش بنیان بیش از هر چیز به شهرها وابسته است و با نگاهی به رتبه‌بندی کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، متوجه می‌شویم که مرفه‌ترین کشورها، همان‌هایی هستند که بر اقتصاد دانش‌بنیان متکی هستند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه به جنبه های محیط زیستی توسعه اقتصادی در شهرها اشاره کرد و خاطرنشان نمود: شهرها مسئول ۸۰ درصد انتشار دی ‌اکسید کربن در جهان هستند و امروزه آثار زیست‌محیطی شهرها از طریق شاخص‌هایی همچون رد پای اکولوژیکی، رد پای کربن و رد پای آب، سنجیده می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از شهرهای جهان، در معرض مخاطرات محیطی؛ مانند طوفان، سیل خشکسالی، زلزله، رانش زمین و آتشفشان قرار دارند، یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که بیشترین جاپای اکولوژیکی، مربوط به کشورهای آمریکای شمالی با ۹/۴ هکتار برای هر فرد است و اگر همه مردم دنیا بخواهند از سطح استاندارد زیستی شهرهای آمریکای شمالی برخوردار باشند ما به ۳ کره زمین نیاز داریم!

سخنگوی طرح CPI سازمان ملل افزود: هر فرد متوسط در انگلستان به ۵/۳ هکتار برای تأمین مصرف خود نیاز دارد و در کلانشهر تهران نیز هر فرد تهرانی برای برطرف کردن تقاضاهای مصرفی خود حدود ۴ هکتار زمین به استفاده می گیرد که این رقم معادل ۳۸۹ برابر مساحت کنونی تهران است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه هر چند تغییرات آب و هوایی، همه کشورها را تهدید می‌کند اما کشورهای در حال توسعه، در برابر این مسئله، آسیب‌پذیری بیشتری دارند، افزود: به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه ۷۵ درصد زیان‌ها و خسارات ناشی از تغییر اقلیم را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری که ۲ درجه گرم‌تر شدن هوا، به کاهش ۴ تا ۵ درصدی GDP در آفریقا و جنوب آسیا منجر می شود.