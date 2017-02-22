جدال تهرانی هادر آغازمرحله سوم لیگ بسکتبال/شیمیدر به دنبال انتقام

به گزارش خبرنگار مهر، 10 تیم حاضر در این تیم فصل از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور پس از اتمام دیدارهای گروهی مرحله برگشت، بر اساس جایگاه زوج یا فرد خود در جدول رده بندی نهایی، در دو گروه قرار گرفتند. تیم های پتروشیمی، دانشگاه آزاد، شیمیدر تهران، شهرداری کاشان و شهرداری گرگان که صاحب رده های زوج در جدول رده بندی شده اند در یک گروه قرار گرفتند و در گروه دیگر تیم های نفت آبادان، شهرداری اراک، شهرداری تبریز، نیروی زمینی و لوله AS شیراز قرار گرفتند که صاحب رده های فرد شده اند.

مرحله سوم لیگ بسکتبال از فردا آغاز می شود و طی آن تیم های حاضر در هر یک از این دو گروه طبق برنامه تعیین شده به مصاف هم می روند. دیدارهای این مرحله به صورت دوره ای برگزار می شود و در هر هفته یک تیم از گروه با قرعه استراحت روبرو خواهد بود.

در هفته نخست از مرحله سوم لیگ بسکتبال و از گروه A تیم پتروشیمی میزبان شهرداری کاشان است. بازیکنان پتروشیمی در پایان مرحله مقدماتی با تنها دو باخت از مجموع 18 بازی در صدر جدول قرار گرفتند اما از این مرحله باید رقابت جدیدی را با حریفان شان برای صعود به مراحل بالاتر آغاز کنند. دیدار دو تیم پتروشیمی و شهرداری کاشان بدون حساسیت بالا برگزار می شود درحالیکه دیگر دیدار این گروه مهم و حساس است.

در این دیدار دو تیم تهرانی شیمیدر و دانشگاه آزاد رو در روی هم قرار می گیرند. شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شیمیدر نتیجه هر دو دیدار مرحله رفت و برگشت گروهی را به دانشگاه آزاد واگذار کردند و حالا به قصد جبران یکی از این دو باخت به مصاف حریف خود می روند.

از گروه B نیز این هفته دو دیدار برگزار می شود که در یکی از آنها دو تیم شهرداری اراک و تبریز به مصاف هم می روند. نفت آبادان هم که در پایان مرحله گروهی در رده دوم ایستاد در این هفته میزبان نیروی زمینی است.

در این هفته از مسابقات دو تیم شهرداری گرگان و لوله a.s شیراز با قرعه استراحت مواجه هستند.

برنامه دیدارهای هفته نخست از مرحله سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 5 اسفند

گروه A

* پتروشیمی بندر امام - شهرداری کاشان

* شیمیدر تهران - دانشگاه آزاد تهران

گروه B

* نفت آبادان - نیروی زمینی تهران

* شهرداری تبریز - شهرداری اراک