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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

تاریخ آخرین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال ۹۵ مشخص شد

تاریخ آخرین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال ۹۵ مشخص شد

آخرین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال ۹۵ روز جمعه ششم اسفند ماه به رهبری شهرداد روحانی در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران ساعت ۲۱:۳۰  روز جمعه ششم اسفند ماه به رهبری ارکستر شهرداد روحانی آخرین کنسرت خود را در سال ۹۵ برگزار می کند.

در این کنسرت در بخش اول اورتور «عروسی فیگارو» اثر ولفگانگ آمادئوس موتسارت، کنسرتو   «ابوا در دوماژور» اثر «ژوزف هایدن» با سولیستی آرمین قیطاسی در سه بخش «آلگرو اسپری توسو»، «آندانته» و «روندو آلگرتو» برگزار می‌شود.

در بخش دوم سوئیت سمفونی «شهرزاد» اثر نیکلاس ریمسکی کرساکف شامل «دریا» و «کشتی سندباد»، ‌ «داستان شاهزاده قلندر»، «شاهزاده‌های جوان» و «جشن در بغداد» به اجرا درخواهد آمد.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی جمعه ششم اسفند ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 3914343
علیرضا سعیدی

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