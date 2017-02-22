سرمایه گذاری ۳۲۰۰ میلیاردی بنیاد برکت در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد لاهوتی افزود: تلاشها و اقدامات بنیاد برکت در استان گیلان نمونه بارز محرومیتزدایی و تلاش بیمنت برای مردم است.
لاهوتی با اشاره به مشارکت بنیاد برکت در چندین طرح کشاورزی، تولیدی و اقتصادی استان به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، بیان داشت: این بنیاد برای کمک به مردم مناطق محروم استان گیلان، در شش طرح با سرمایهگذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در زمینههای تولید محصولات لبنی، الیاف مصنویی، کود کشاورزی، محصولات صنعتی و معدنی و دامداری مشارکت داشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: تاکنون ما در شهرستان لنگرود از برکت این بنیاد به بهترین شکل بهرهمند شدهایم و امیدوارم این اقدامات در جهت رفع معضلهایی که امروز در جامعه وجود دارد به سایر مناطق کشور نیز تسری یابد.
وی کمک به ساخت مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی و بیمهی روستاییان در استان و روستاهای محروم را مورد اشاره قرار داد و افزود: مدارس در روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعهیافتهی شهرهای استان باعث رشد و ارتقا علمی و آموزشی جوانان استان شده است.
این نماینده مجلس که در دورهی گذشته هم در مجلس شورای اسلامی عضویت داشته، تأکید کرد: هماکنون مردم در برخی مناطق کشور از نظر آبرسانی یا مسکن روستاییان با مشکل مواجه هستند که امیدواریم با کمک بنیاد برکت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.
لازم به توضیح است ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تاکنون در اجرای ۲۹ طرح مختلف توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی، بهداشتی، بیمهای و ... در مناطق کمتر توسعهیافتهی استان گیلان بالغ بر ۳۲۱۲ میلیارد ریال سرمایهگذاری کرده است.
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