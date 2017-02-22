به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شوتارو یاچی» دبیر شورای امنیت ملی ژاپن طی یک گفتگوی تلفنی با «هربرت مک مستر» همتای جدید آمریکائی خود، چشم اندازهای همکاری دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، در این گفتگوی تلفنی، یاچی و مک مستر با تبادل دیدگاه ها در مورد امنیت منطقه ای، در جهت تقویت همکاری نزدیک دوجانبه توافق کردند.

در ادامه طرف ژاپنی از تمایل خود برای سفر به ایالات متحده و دیدار با مک مستر و گفتگو با وی خبر داد.

لازم به ذکر است که توکیو و واشنگتن در زمینه های نظامی و فن آوری همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و بر اساس توافقنامه ای که در سال ۱۹۵۱ بین ایالات متحده و ژاپن به امضاء رسیده، در حال حاضر یک گروه ۵۴ هزار نفری از نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آسیائی مستقر شده اند.

گفتنی است که اوائل فوریه سال جاری، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «شینزو آبه» همتای ژاپنی خود در واشنگتن دیدار کرده و دو طرف با اذعان بر گسترده بودن مسئولیت های توکیو به عنوان یک متحد آسیائی، بر تقویت حضور ایالات متحده در منطقه تاکید کردند.