به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در همایش نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه، اظهارداشت: در امر قضا، نقش کارشناس در بسیاری از امور قضایی یک نقش بی بدیل است و اگر وکیل و کارشناس نباشد، در مواردی قاضی نمی تواند قضای به حق داشته باشد.

وی افزود: هر عملی اثر خوب و بدی دارد که علاوه بر فرد به دیگری هم بازمی گردد. برخی افعال آثار سیاسی و متعددی دارد. عمل کارشناس، وکیل و قاضی جز اعمالی است که اثرات گوناگونی دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اولین اثر در مراجعه وکیل، آرامش نسبی در رسیدن به حق است، گفت: وقتی یک قضاوت یا وکالت به حق انجام گرفت، مظلومان و ستمدیدگان، اعتماد و امیدواری شان بیشتر می شود و این تلنگری است برای ظالمان تا بدانند شیوه های احقاق حق وجود دارد.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه آثار مختلفی بر اعمال یک وکیل مترتب است، افزود: وکلا باید بدانند که کار آنها در افزایش اعتماد به حکومت تاثیر دارد. اگر این قاضی یا وکیل که تعبیر شده است دو بال فرشته عدالت هستند، برخلاف حق و انصاف عملی انجام دهند، میزان این عدالت اثر معکوسی خواهد داشت و اعتماد مردم را به دو جامعه حقوقدان تنزیل می دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر یکی از دو طرف دعوا توان اخذ وکیل را نداشت،طرف مقابل نگرانی این را خواهد داشت که اگر وکیل طرف مقابل بحق رفتار نکند،سرانجام پرونده چه می شود.

محسنی اژه ای افزود: در برخی از مشاغل از جمله قضاوت، قاضی باید به قدری توانایی و مهارت داشته باشد که تهدید ها و نیرنگ های جنسی و مالی بر روی آن تاثیر نداشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان یک توصیه به وکلا، گفت: کانون وکلا و کارشناسان و مرکز مشاوران قوه در جذب افراد دقت بیشتری داشته باشند.

محسنی اژه ای با انتقاد از عدم تناسب توزیع پرونده ها بین وکلا، افزود: در حالی حق الوکاله برخی وکلا ۱۰ میلیارد است، عده ای از وکلا بیکار هستند. آیا این وکیل بر حسب توانایی خود این حق الوکاله را اخذ کرده است.