ناصر امیرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه فصل اول کاوش و گمانهزنی بهمنظور تعیین عرصه و حریم تل سوزو به سرپرستی دکتر محمد حسین عزیزی خرانقی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور از اوایل اسفند به مدت یکماه شروع شد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر افزود: «تل سوزو» یکی از تپههای پیش از تاریخ در پس کرانههای خلیج فارس است و با توجه به بررسیهای اولیه مربوط به هزاره چهارم تا هزاره سوم پیش از میلاد است.
امیرزاده ادامه داد: از نظر تاریخی و فرهنگی این تپه بسیار حائز اهمیت است و با کاوشهایی که در این تپه صورت خواهد گرفت، میتوان به تاریخگذاری دقیق آن پی برد.
وی ادامه داد: از آنجا که در کرانهها و پسکرانههای خلیج فارس در استان بوشهر استقرارهای پیش از تاریخ بسیار اندک هستند، با کاوشها و لایهنگاریهایی که در این تپه انجام خواهد شد، میتوان به هویت تاریخی و فرهنگی منطقه پی برد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این اثر تاریخی به شماره ١٧١١٢ در سال ١٣٨٥ در فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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