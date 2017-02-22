طرح «نظارت جامع» به دنبال وحدت رویه در سنجش مدارس کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حجتی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس شهرستان قشم در جمع خبرنگاران اذعان داشت: نظارت جامع سنجش یک فرایند بازدید کلی از روند برگزاری آزمون ها، دفاتر امتحانی و شیوه های سنجش در مدارس به شمار می آید.

وی افزود: نظارت جامع با هدف تبادل نظر بین مسئولین سنجش کشور، یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام فعالیت های حوزه سنجش، نظارت و دقت بر هدفمند کردن نمرات مستمر و نظارت در اجرای دقیق آئین نامه ها از جمله مهمترین اهداف بازدید های جامع در مدارس هرمزگان است.

حجتی خاطر نشان کرد: عملکرد هشت مدرسه شهری و روستایی در مقاطع متوسطه دوره اول و دوم شهرستان قشم در طرح نظارت جامع مورد بازدید قرار می گیرند.

این مسئول فعالیت حوزه سنجش را حساس و مهم عنوان کرد و اظهار داشت: صیانت آزمون ها در مراحل قبل، حین و بعد از اجرای آزمون ها و همچنین برگزاری آزمون های مختلف به صورت مطلوب در مدارس از جمله مهمترین فعالیت حوزه سنجش است.

حجتی به نزدیکی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی اشاره کرد و ادامه داد: تمامی دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول و دوم از 7 الی 14 اسفندماه ومطابق برنامه های اعلام شده وزارت، مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی را برگزار خواهند داد.