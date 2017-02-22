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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

نماینده وزارت آموزش وپرورش:

طرح «نظارت جامع» به دنبال وحدت رویه در سنجش مدارس کشور است

طرح «نظارت جامع» به دنبال وحدت رویه در سنجش مدارس کشور است

قشم - نماینده حوزه سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: باهدف ایجاد وحدت رویه امورات حوزه سنجش مدارس، نظارت جامع از فعالیت های سنجش و ارزشیابی مدارس از مدارس هرمزگان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حسن حجتی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس شهرستان قشم در جمع خبرنگاران اذعان داشت: نظارت جامع سنجش یک فرایند بازدید کلی از روند برگزاری آزمون ها، دفاتر امتحانی و شیوه های سنجش در مدارس به شمار می آید.

وی افزود: نظارت جامع با هدف تبادل نظر بین مسئولین سنجش کشور، یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام فعالیت های حوزه سنجش، نظارت و دقت بر هدفمند کردن نمرات مستمر و نظارت در اجرای دقیق آئین نامه ها از جمله مهمترین اهداف بازدید های جامع در مدارس هرمزگان است.

حجتی خاطر نشان کرد: عملکرد هشت مدرسه شهری و روستایی در مقاطع متوسطه دوره اول و دوم شهرستان قشم در طرح نظارت جامع مورد بازدید قرار می گیرند.

این مسئول فعالیت حوزه سنجش را حساس و مهم عنوان کرد و اظهار داشت: صیانت آزمون ها در مراحل قبل، حین و بعد از اجرای آزمون ها و همچنین برگزاری آزمون های مختلف به صورت مطلوب در مدارس از جمله مهمترین فعالیت حوزه سنجش است.

حجتی به نزدیکی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی اشاره کرد و ادامه داد: تمامی دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول و دوم از 7 الی 14 اسفندماه ومطابق برنامه های اعلام شده وزارت، مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی را برگزار خواهند داد.

کد مطلب 3914360

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