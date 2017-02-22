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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

قائم مقام کمیته امداد امام (ره) گلستان:

۱۶۰۰۰ گرگانی تحت پوشش مستقیم کمیته امداد هستند

۱۶۰۰۰ گرگانی تحت پوشش مستقیم کمیته امداد هستند

گرگان - قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از تحت پوشش بودن ۱۶ هزار مددجوی گرگانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسفندیاری صبح چهارشنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان با اشاره به آمار مددجویان این شهرستان اظهار کرد: در شهرستان گرگان ۹ هزار و ۶۲۰ خانوار شامل ۱۶ هزار نفر به طور مستقیم تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

اسفندیاری افزود: از این تعداد دوهزار دانش آموز و ۲۴۳ دانشجو جزو مددجویان هستند و ۴۷ هزار و ۶۵ صندوق صدقه در شهرستان وجود دارد که به طور میانگین در هرماه مبلغی حدود ۱۷۹ میلیون تومان را جمع آوری می کنند.

وی از افزایش تعداد مراکز امداد در شهرستان خبرداد و گفت: گرگان از نظر وسعت و تعداد روستاها شهر مهم استان است و از همین رو در ساختار جدید سه اداره راه اندازی شده که با سرعت بالاتری پاسخگوی نیازمندان باشند.

وی به مساعدت های دولت و مجلس اشاره و بیان کرد: مساعدت های دولت و مجلس همه ساله بهتر می شود و مدتی قبل مستمری مددجویان رشد قابل توجهی پیدا کرد.

به گفته قائم مقام کمیته امداد امام (ره) گلستان، میزان مستمری یک خانواده یکنفره ۵۰ هزار تومان و تا پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان بوده که در برنامه پنجم توسعه به دو و نیم برابر افزایش یافته است.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته ۱۷۴ میلیون تومان از سوی مردم خیّر شهرستان جمع آوری شد و در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

کد مطلب 3914381

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