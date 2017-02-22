ارائه ۴۰ هزار نفر ساعت آموزش مصرف بهینه گاز در مدارس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه ۴۰ هزار نفر ساعت آموزش مصرف بهینه و ایمن گاز در مدارس لرستان اظهار داشت: کارشناسان شرکت گاز استان طی پاییز و زمستان امسال با حضور در مدارس استان به آموزش معلمان و دانش آموزان اقدام کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به لزوم آشنایی مردم با فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز این برنامه آموزشی با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان صورت گرفت افزود: این آموزش ها بیشتر در مقاطع ابتدایی انجام شد و معلمان نیز همکار و همراه کارشناسان شرکت گاز بودند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه تاثیر پذیری دانش آموزان در مقاطع پایه ای بیشتر بوده و از طریق این آموزش ها می توان خانواده ها را نیز با فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز آشنا کرد افزود: در این راستا آموزش ها در سطح ۵۰۰ کلاس انجام و بیش از ۲۰ هزار جلد کتب مختلف آموزشی در مدارس استان توزیع شد.