به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، مقاله‌ دکتر مرتضی اصانلو، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه دوم در مجله بین‌المللی REM شد.

این مقاله با همکاری دکتر مهدی رحمان‌پور، دانش آموخته دوره دکتری دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان (Optimizing short-term production plan using a portfolio optimization model) در ژانویه سال ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است.

همچنین این مقاله به عنوان دومین مقاله در بین ۱۰۰ مقاله پربازدید این مجله از فوریه ۲۰۱۴ تا فوریه ۲۰۱۷ انتخاب شده است.

مجله (REM - International Engineering Journal)، یکی از اولین مجلات فنی در آمریکای جنوبی در رشته مهندسی معدن و متالورژی است. این مجله از سال ۱۹۳۶ میلادی در حال چاپ مقالات در زمینه‌های مهندسی معدن، عمران، زمین شناسی، مواد و متالورژی، مکانیک و انرژی است.

این ژورنال از سال ۲۰۱۴ در لیست ژورنال‌های نمایه شده توسط web of science قرار گرفته است.