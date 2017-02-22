پراید زیر چرخ های بنز ۱۰ تُنی له شد/۷ نفر جان باختند

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳ و ۱۸ دقیقه سه شنبه شب شهروندی با مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی تماس گرفته و خبر از تصادف بسیار دلخراشی در محور ماهان – کرمان را داد.

وی ادامه داد: بلافاصله ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شد وبا توجه به تعداد تماس های حاصله دو ایستگاه دیگر هم همزمان به محل اعزام شدند.

عسکری تصریح کرد: آتش نشانهای ایستگاه شماره ۹ به محض رسیدن به محل حادثه مراحل اولیه نجات را شروع کرده و محدوده خطر را جدا سازی کرده وعملیات دشوار نجات آغاز شد.

مدیرعامل آتش نشانی کرمان گفت: در همین حین دو خودروی عملیاتی دیگر هم به محل رسید و به کمک همکاران پرداخت دشواری عملیات به دلیل این نکته بود که خودروی پراید زیر چرخ های خودروی بنز ۱۰ تن بود و اجساد سرنشینان خودرو در میان لاشه خودروی پراید گیر کرده بود.

وی بیان کرد: با همت و تلاش آتش نشانهای سه ایستگاه عملیاتی حاضر در صحنه و تلاش چند ساعته عملیات با موفقیت به پایان رسید.

عسکری یادآور شد: دلیل این تصادف انحراف خودرو پراید به لاین مخالف است که متاسفانه باعث فوت هفت نفر شد که سه کودک، سه زن و یک مرد در این حادثه جان خود را از دست دادند.

Asma, [۲۲.۰۲.۱۷ ۱۱:۰۲]

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علی عسکری خبر داد