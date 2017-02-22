تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل روان است

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طی روزهای اخیر بارش شدید برف تردد در برخی محورهای مواصلاتی را مختل کرده بود.
وی وقوع بهمن در برخی محورها و کولاک برف در محورهای کوهستانی را یادآور شد و گفت: علاوه بر این با بارش شدید برف دید رانندگان محدود شده بود.
رئیس پلیسراه استان متذکر شد: با بهبود شرایط جوی تردد در محورهای مواصلاتی استان نیز به شکل عادی برگشته و در حال حاضر هیچ مشکلی در جادههای منتهی به استان وجود ندارد.
فتاحی افزود: با تردد خودروها در گلوبرف در برخی خودروها پلاک پوشیده شده و قابل قرائت نیست که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی رانندگان پلیسراه طرحی را به اجرا درمیآورد.
وی متذکر شد: در این طرح رانندگان ملزم به پاکسازی پلاک خود شدهاند و در صورت خودداری و یا عدم اجرا جریمه اعمال قانون خواهد شد.
رئیس پلیسراه استان جریمه پیش بینی شده برای پلاک مخدوش را ۶۰ هزار تومان عنوان و اضافه کرد: تا زمانی که خودروها به وضعیت عادی برگشته و تردد پلاک مخدوش متوقف شود، این طرح اجرا میشود.
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