۸۰ هزار دانشجوی خارجی جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی صبح چهارشنبه در همایش مهندسی صنایع در بابلسر با بیان اینکه در دنیای مدرن علوم و فناوری با قدرت و سرعت مضاعفی در حال حرکت است و توسعه علمی پیش شرط توسعه کشور است.

وی اظهار داشت: باید توا ن ملی خود را ارتقا دهیم و با عنایت به تغییر ماهیت قدرت از سخت افزاری به نرم افزاری و جایگزینی قدرت علمی بجای قدرت نظامی و حضور دانش به عنوان قدرت مستقل در نظام بین المللی باید تعریفی از قدرت و امنیت و منافع ملی ارائه شود.

وی عنوان کرد: اگر تا جنگ جهانی دوم حرف اولبین الملل در رواب را قدرت نظامی می زد اما در جنگ سرد قدرت تبلیغات نقش اساسی داشت ولی با فروپاشی نظام دوقطبی قدرت اقتصادی اهمیت روز افزون پیدا کرد و در عرصه جهانی شده امروز، اهمیت قدرت علم و فناوری بر همه قدرت ها پیشی گرفته است.

قشقاوی ادامه داد: دیپلماسی مفهموم جدیدی در روابط بین المللی با عنوان دیپلماسی و فناوری ایجاد کرده است و موضوع اصلی آن استفاده از فناوری برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی است.

معاون کنسولی وزارت خارجه یادآور شد: دیپلماسی علم و فناوری دارای سه بعد علم و فناوری به عنوان ابزار دیپلماسی و وسیله ای در اختیار دپیلماسی است و بعد دیگر آن دیپلماسی برای علم و فناوری و بعد سوم دیپلماسی در راستای قدرت نرم است.

وی اظهار داشت: دیپلماسی علم و فناوری یک پیچیده دو سویه ست که می تواند به دیپلماسی و سیاست خارجی کمک کند.

وی به اقدامات انجام شده در سطح کشور و اهتمام به دیپلماسی علم و فناوری اشاره کرد و گفت: با همکاری نهادهای مرتبط، سند دیپلماسی علمی و فناوری تهیه و تدوین شده است.

قشقاوی ادامه داد: برنامه ریزی برای حضور جدی در مجامع تصمیم ساز جهانی از طریق اجرای طرح هایی نظر ایمنی سازی، برگزاری دوره های مشترک تحصیلی با دانشگاه های مطرح دنیا از جمله برنامه ها بوده است.

وی افزود: جذب ۲۵ هزار دانشجوی خارجی در برنامه پنجم پیش بینی شده بود که این میزان در برنامه ششم توسعه به ۸۰ هزار دانشجو خواهد رسید و ارزش صادراتی کالاهای دانش بنیان در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته است.

قشقاوی سهم ایران را در تعداد دانشجویان بین المللی ۳۰ هزار نفر و پایین دانست و گفت: برای ارتقای این وضعیت هماهنگی و تلاش بیشتری نیاز داریم و تشکیل گروه های علم و فناوری برای مبادلات دانشگاهی، سمینارها دانشجویی در دانشگاهها از جمله راهکارها است.