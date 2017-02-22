  1. استانها
  2. کرمان
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

معاون جهاد کشاورزی شمال استان کرمان خبر داد:

خسارت ۳۴۰ میلیارد تومانی سیلاب به بخش کشاورزی شمال استان کرمان

خسارت ۳۴۰ میلیارد تومانی سیلاب به بخش کشاورزی شمال استان کرمان

کرمان - معاون جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از خسارت ۳۴۰ میلیارد تومانی به بخش کشاورزی شمال استان کرمان در اثر وقوع سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمان، علی جاویدی گفت: بر اثر بارندگی های هفته گذشته در استان کرمان بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان به بخش های کشاورزی شمال استان خسارت وارد شد.

وی گفت: خسارات وارده به بخش شیلات بیش از ۲۴ میلیارد ریال، دامپروری ۸۵ میلیارد ریال، پرورش طیور هفت میلیارد ریال، زمینهای زراعی ۱۵۳ میلیارد ریال و باغات هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی شمال استان کرمان تصریح کرد: ۶۹۴ میلیارد ریال خسارت هم به منابع آب از جمله قنوات، چشمه ها، استخرها، کانال های آبرسان و لوله گذاری ها وارد شد.

جاویدی ادامه داد: به ساختمانها، تاسیسات و ادوات کشاورزی خسارتی معادل ۶۲۴ میلیارد ریال وارد آمده که در مجموع سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شمال استان خسارت وارد شد.

کد مطلب 3914405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها