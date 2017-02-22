خسارت ۳۴۰ میلیارد تومانی سیلاب به بخش کشاورزی شمال استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمان، علی جاویدی گفت: بر اثر بارندگی های هفته گذشته در استان کرمان بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان به بخش های کشاورزی شمال استان خسارت وارد شد.

وی گفت: خسارات وارده به بخش شیلات بیش از ۲۴ میلیارد ریال، دامپروری ۸۵ میلیارد ریال، پرورش طیور هفت میلیارد ریال، زمینهای زراعی ۱۵۳ میلیارد ریال و باغات هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی شمال استان کرمان تصریح کرد: ۶۹۴ میلیارد ریال خسارت هم به منابع آب از جمله قنوات، چشمه ها، استخرها، کانال های آبرسان و لوله گذاری ها وارد شد.

جاویدی ادامه داد: به ساختمانها، تاسیسات و ادوات کشاورزی خسارتی معادل ۶۲۴ میلیارد ریال وارد آمده که در مجموع سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شمال استان خسارت وارد شد.