اعطای جایزه ساخت پروتزهای قرنیه به محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید فرزاد محمدی با اشاره به اعطای جایزه ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان به یک محقق ایرانی برای طراحی و ساخت پروتزهای کاشتنی داخل قرنیه به منظور درمان نسبی قوزقرنیه و آستیگماتیسم های نامنظم و نیز اعطای جایزه کارآفرینی به یک شرکت ایرانی تولید لنزهای داخل چشمی که در جراحی آب مروارید استفاده می شود، گفت: در این جشنواره که روز پنجشنبه پنجم اسفند ۹۵ در بیمارستان فارابی تهران برگزار می شود، از این مبتکران و کارآفرینان در کنار دیگر شخصیت های علمی تقدیر به عمل می آید.

وی افزود: با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده است در فراخوان امسال جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس، توجه ویژه ای به موضوع فعالیت های دانش بنیان شده و امسال از یک شخص حقیقی و یک شخصیت حقوقی تقدیر می شود.

محمدی با اشاره به اینکه تولید لنزهای داخل چشمی در درمان آب مروارید از سوی یک شرکت دانش بنیان ایرانی و به روش انتقال فن آوری و مهندسی معکوس انجام شده است، تصریح کرد: تولید کاشتنی های داخل قرنیه ای، مبتنی بر تحقیق و توسعه داخلی و دانش بنیانی صورت گرفته است.

مدیر جشنواره گفت: در جشنواره هفتم (دو سال قبل)، نشان خدادوست (افتخار نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی) به پروفسور فقید «آنتون رگنر» اتریشی که با پروفسور محمد قلی شمس در ایران برای درمان تراخم همکاری می کرد به فرزند خوانده ایشان اهدا شد.

وی ادامه داد: پس از این اتفاق، این شخص از محل ارث و وقف پروفسور رگنر، مبلغ ۵۰ هزار فرانک سوئیس را برای مدت پنج سال (هر سال ۱۰ هزار فرانک) برای بورسیه تحصیلی و دوره تکمیلی سه ماهه به یک چشم پزشک ایرانی اختصاص داد.

محمدی تصریح کرد: از سال گذشته فراخوانی سراسری در کشور برای شناسایی افراد واجد شرایط این بورسیه تحصیلی داده شده و با توجه به شاخص هایی همچون علم سنجی، تمایز حرفه ای، فعالیت های انسان دوستانه و داوطلبانه به ویژه در مناطق محروم، احترام به پیش کسوت و...، چشم پزشکان حایز شرایط انتخاب می شوند که امسال نیز یک چشم پزشک از شیراز موفق به دریافت این گرنت شد و در جشنواره امسال این گرنت به وی اعطا خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره شامل افتخارات دیگری مانند ادیب چشم پزشکان، نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی (نشان خدادوست)، خدمت و مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی، آموزگار برتر (نشان سجادی)، چشم پزشک پارسی و طبیب دیدگان (نشان شمس) است.