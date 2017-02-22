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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

به مناسبت ایام فاطمیه/

نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه طلوع شرق برگزار می‌شود

نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه طلوع شرق برگزار می‌شود

اصفهان - مدیر  فرهنگسرای کوثر از برگزاری نمایشگاهی از ۳۰ تابلوی نفیس خوشنویسی به مناسبت ایام فاطمیه در نگارخانه تازه تاسیس طلوع شرق واقع در این فرهنگسرا خبر داد.

حمید رضا مکارمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  نگارخانه طلوع شرق با هدف جذب هنرمندان و نخبگان منطقه ای و فرا منطقه ای، غنی سازی اوقات فراغت میانسالان هنر دوست و حمایت از هنرمندان خلاق در ارائه آثار هنری  در فرهنگسرای کوثر اصفهان خوشنویسی با نواختن زنگ زورخانه و با حضور جمعی از هنرمدان و مسئولان افتتاح شد.

وی افزود: افزایش سرانه های فرهنگی و ایجاد مراکز هنری در راستای پاسخگویی به نیاز فزاینده شهروندان  میانسال هنر دوست، تسهیل ارتباط شهروندان و اساتید هنر از دیگر اهداف افتتاح این نگارخانه بوده است.

تنها گالری حرفه ای شرق اصفهان افتتاح شد

مدیر  فرهنگسرای کوثر و دفتر تخصصی میانسال با بیان اینکه این نمایشگاه با ظرفیت ۴۰ اثر هنری و مجهز به نورپردازی فنی و تنها گالری حرفه ای شرق اصفهان است، ابراز داشت: در این نمایشگاه  به مناسبت ایام دهه فاطمیه بیش از ۳۰ تابلو نفیس خوشنویسی آثار محسن قظاوی به نمایش در می‌آید.

وی ادامه داد: هر کدام از این تابلوها با سبک ها شکسته، نستعلیق، ثلث و غیره و با تکنیک های خاصی نگارش شده است.

گفتنی است نگارخانه طلوع شرق  با حضور شهردار منطقه ۱۵ جمعی از مسئولین وهنرمندان و پیشکسوتان هنر خوشنویسی افتتاح شده است و به عنوان نخستین نمایشگاه ۳۰  تابلو نفیس خوشنوسیسی تا ۱۴ اسفندماه  از ساعت ۹ تا ۱۹ در این نگارخانه به نمایش در می آید.

کد مطلب 3914414

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