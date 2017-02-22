حمید رضا مکارمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نگارخانه طلوع شرق با هدف جذب هنرمندان و نخبگان منطقه ای و فرا منطقه ای، غنی سازی اوقات فراغت میانسالان هنر دوست و حمایت از هنرمندان خلاق در ارائه آثار هنری در فرهنگسرای کوثر اصفهان خوشنویسی با نواختن زنگ زورخانه و با حضور جمعی از هنرمدان و مسئولان افتتاح شد.

وی افزود: افزایش سرانه های فرهنگی و ایجاد مراکز هنری در راستای پاسخگویی به نیاز فزاینده شهروندان میانسال هنر دوست، تسهیل ارتباط شهروندان و اساتید هنر از دیگر اهداف افتتاح این نگارخانه بوده است.

تنها گالری حرفه ای شرق اصفهان افتتاح شد

مدیر فرهنگسرای کوثر و دفتر تخصصی میانسال با بیان اینکه این نمایشگاه با ظرفیت ۴۰ اثر هنری و مجهز به نورپردازی فنی و تنها گالری حرفه ای شرق اصفهان است، ابراز داشت: در این نمایشگاه به مناسبت ایام دهه فاطمیه بیش از ۳۰ تابلو نفیس خوشنویسی آثار محسن قظاوی به نمایش در می‌آید.

وی ادامه داد: هر کدام از این تابلوها با سبک ها شکسته، نستعلیق، ثلث و غیره و با تکنیک های خاصی نگارش شده است.

گفتنی است نگارخانه طلوع شرق با حضور شهردار منطقه ۱۵ جمعی از مسئولین وهنرمندان و پیشکسوتان هنر خوشنویسی افتتاح شده است و به عنوان نخستین نمایشگاه ۳۰ تابلو نفیس خوشنوسیسی تا ۱۴ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۹ در این نگارخانه به نمایش در می آید.