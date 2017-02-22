۹۳۰ سالمند زیر پوشش مرکز توانبخشی سالمندان جهرم هستند

عبادالله رامش خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بهزیستی جهرم در حوزه وظایف خود نظارت بر مرکز شبانه روزی توانبخشی حضرت فاطمه الزهرا را بر عهده دارد.

وی افزود: در این مرکز، بانوان معلول ذهنی بالای ۱۴ سال سن نگهداری و مراقبت می شود.

رییس بهزیستی جهرم ادامه داد: همچنین در این مرکز خدماتی همچون فیزیوتراپی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی نوزادان نیز انجام می شود.

وی با اشاره به انتخاب جهرم به شعار دوستدار سالمند، عنوان کرد: مرکز روزانه توانبخشی سالمندان جهرم تعداد ۹۳۰ سالمند را زیر پوشش دارد.

رامش خواه اضافه کرد: برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، معاینات پزشکی، برنامه های تفریحی و غیره از فعالیت های این مرکز است.

وی همچنین به لزوم مناسب سازی معابر، مرکز عمومی، پارک ها و ادارات جهرم تاکید کرد.