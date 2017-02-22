توسعه علوم فناوری اشتغال مناسب به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن پور پیش از ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی سلامت همراه در شیراز تاکید کرد: ‌کشورما در زمینه تربیت نیروی متخصص فناوری اطلاعات در منطقه پیشگام است و می توانیم در آینده نزدیک به صدور نیروی متخصص در این عرصه فکر کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات مجلس سه درصد از اعتبارات وزارت خانه ها باید به امر پژوهش اختصاص یابد که این فرصت بی بدیلی برای رشد تکنولوژی و استفاده از آن در عرصه سلامت است .

مدیرکل فناوری وزارت بهداشت افزود: ‌یک هزار و ۹۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده که ۸۷۰ شرکت آن در حوزه سلامت، ۲۰۰ شرکت محصول اقتصادی به بازار عرضه کرده و ۴۵ محصول جنبه بین المللی دارد که این تاییئ جایگاه علمی ایران است.

وطن دوست تصریح کرد: در سال های گذشته ۴۰ هزار مقاله علمی در جراید معتبر چاپ شد که ۱۸ هزار مقاله از این مقالات علمی در حوزه سلامت بوده که نشان از این دارد که ما در بحث نیروی انسانی متخصص کمبود نداریم.

وی با اشاره به اینکه باید از تمامی توانمندی های کشور برای ایجاد اشتغال استفاده شود، گفت: حوزه فناوری از جمله مواردی است که نیروی انسانی متخصص به راحتی می تواند جایگاه علمی کشور را افزایش دهد و از طرفی توسعه زیر ساخت های این مهم نیز ایجاد اشتغال به همراه دارد.

مدیرکل فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: از طرفی دیگر دولت نیز باید در بحث اقتصادی کردن این تولیدات و اختراعات همکاری لازم را داشته باشد.