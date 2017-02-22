محمدرضا رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از چند ماه پیش طرح مجموعه برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی با هدف ارتقای فرهنگ تئاتر در میان عموم جامعه در اصفهان اجرایی شده است و در این مدت با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه از چهارم اسفندماه نمایشنامه‌خوانی «آدم بزرگ‌ها» به نویسندگی جولز فایفر و به کارگرانی رهام بحیرایی در سه مرکز هنری اصفهان برگزار می‌شود، افزود: این نمایش از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود.

مدیر تالار هنر اصفهان تاکید کرد: همچنین از ساعت ۱۷ روز پنجم اسفندماه اجرای نمایشنامه‌خوانی «آدم بزرگ‌ها» را در موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان استانداری شاهد خواهیم بود و در همین ساعت نیز این نمایش در موسسه رویش مهر و در تاریخ ششم اسفندماه اجرا می‌شود.

اجرای نمایش‌های «این باد موافق نیست» و «هزاران دست» تا ۱۵ اسفندماه

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های تالار هنر اصفهان در این هفته تاکید کرد: تئاتر «این باد موافق نیست» به کارگردانی کوروش شمس تا ۱۵ اسفندماه از ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود.

رهبری بیان داشت: این نمایش مشتمل بر مراسمی آیینی است و داستان عذاب روحی دختری را روایت می کند که از گذشته پدر خود اطلاعی ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین تئاتر «هزاران دست» به کارگردانی محمدرضا رفیعی نمایش دیگری است که تا ۱۵ اسفندماه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در سالن اصلی تالار هنر به صحنه می‌رود.

مدیر تالار هنر اصفهان تاکید کرد: داستان این تئاتر در ارتباط با «عدی» بزرگ قوم حاتم طایی است که به اصرار همسر حکم بن طفیل نزد مختار ثقفی می رود تا بی گناهی همسر او را در واقعه کربلا ثابت کند.

وی اضافه کرد: این فرد در مواجهه با مختار و یارانش از ماجراهایی آگاه می‌شود که در «هزاران دست» روایت می‌شود.