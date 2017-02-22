رژیم صهیونیستی باید ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق اقدام به ایراد سخنرانی در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنان خود از سازمان ملل خواست تا رژیم صهیونیستی را در ذیل فصل هفتم منشور این سازمان قرار دهد.

الجبوری همچنین با بیان اینکه بغداد، مسأله فلسطین را مسأله اصلی جهان اسلام می داند، تصریح کرد: موضع ما همواره در قبال مسأله فلسطین روشن و شفاف بوده است.

وی با تأکید بر لزوم حل و فصل عادلانه مسأله فلسطین، اظهار داشت: بغداد از هرگونه گزینه مردم فلسطین برای حل بحرانی که با آن مواجه هستند، حمایت می کند و این کشور را در مجامع بین المللی تنها نمی گذارد.

گفتنی است، عنوان فصل هفتم اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است که دارای ماده های مختلفی است و بر اساس آن ها شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقش صلح و با عمل تجاوزکارانه را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیماتی خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق ماده ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت کند. در واقع این فصل اختیاراتی را به شورای امنیت می دهد که درباره موضوعات مورد بحث و با توافق اعضای شورا اقداماتی را انجام دهد.