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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان:

۲۰۰ هزار برگ سند بمباران‌های لرستان در زمان جنگ دیجیتالی می‌شوند

۲۰۰ هزار برگ سند بمباران‌های لرستان در زمان جنگ دیجیتالی می‌شوند

خرم آباد - مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان از دیجیتالی کردن ۲۰۰ هزار برگ سند بمباران های استان در زمان جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خاکی پور در سخنانی اظهار داشت: طی تفاهم‌نامه‌ای بین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور رسمی کار دیجیتالی کردن و مستندسازی آثار و اسناد بمباران‌های استان لرستان آغاز شد.

وی گفت: این اسناد شامل بیش از ۲۰۰ هزار برگ، مربوط به روند رسیدگی بازسازی منازل مسکونی و واحدهای تجاری آسیب‌دیده از بمباران رژیم بعث عراق است که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ مورد ارزیابی و تأمین خسارت قرارگرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان بیان داشت: این اسناد نشان‌دهنده میزان خسارت‌های وارده به استان لرستان به‌عنوان دومین استان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و همچنین سند افتخار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه خدمت‌رسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ است.

 سرهنگ یداله دل آرام مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان نیز با بیان خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس به نقش بنیاد مسکن در کمک به بازسازی و دلگرم کردن مردم اشاره کرد و بیان داشت: عملکرد بنیاد مسکن در سال‌های جنگ درخشان بود و خاطره فعالیت‌ها جهادی این نهاد انقلابی همواره در یادها می‌ماند.

وی در ادامه بیان داشت: دیجیتال‌سازی اسناد دفاع مقدس که توسط بنیاد مسکن در جریان است باعث می‌شود تا این خدمات در حافظه تاریخ کشور ماندگار گردد.

دل آرام گفت: محتوای این آثار در اختیار پژوهشگران و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان لرستان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 3914436

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