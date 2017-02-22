به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خاکی پور در سخنانی اظهار داشت: طی تفاهمنامهای بین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور رسمی کار دیجیتالی کردن و مستندسازی آثار و اسناد بمبارانهای استان لرستان آغاز شد.
وی گفت: این اسناد شامل بیش از ۲۰۰ هزار برگ، مربوط به روند رسیدگی بازسازی منازل مسکونی و واحدهای تجاری آسیبدیده از بمباران رژیم بعث عراق است که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ مورد ارزیابی و تأمین خسارت قرارگرفته است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان بیان داشت: این اسناد نشاندهنده میزان خسارتهای وارده به استان لرستان بهعنوان دومین استان آسیبدیده از جنگ تحمیلی و همچنین سند افتخار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه خدمترسانی و بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ است.
سرهنگ یداله دل آرام مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان نیز با بیان خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس به نقش بنیاد مسکن در کمک به بازسازی و دلگرم کردن مردم اشاره کرد و بیان داشت: عملکرد بنیاد مسکن در سالهای جنگ درخشان بود و خاطره فعالیتها جهادی این نهاد انقلابی همواره در یادها میماند.
وی در ادامه بیان داشت: دیجیتالسازی اسناد دفاع مقدس که توسط بنیاد مسکن در جریان است باعث میشود تا این خدمات در حافظه تاریخ کشور ماندگار گردد.
دل آرام گفت: محتوای این آثار در اختیار پژوهشگران و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان لرستان قرار میگیرد.
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