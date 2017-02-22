ورود سامانه بارشی به استان بوشهر/ احتمال آبگرفتگی معابر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت دریایی و جوی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده ورود تدریجی یک سامانه بارشی به استان است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه این سامانه بارشی سبب بارش باران، گاهی رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان خواهد شد.

مساعدی با اشاره به اینکه آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست، ادامه داد: همچنین طی این مدت وزش تندبادهای لحظه‌ای سبب تلاطم دریا به‌ویژه در سواحل شمالی و مرکزی استان خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری از اواخر وقت نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و از فردا همراه با بارش پراکنده باران گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای است.

وی بیان کرد: در این مدت جهت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و از فردا شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: همچنین ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و و از فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۴۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت و ۳۹ دقیقه، جزر دوم ساعت هشت و ۵۸ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه خواهد بود.