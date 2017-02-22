به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک این روزها نه تنها در تهران بلکه در دیگر کلانشهرهای کشور نیز گریبانگیر مردم شده است و به عنوان چالش جدی در حوزههای اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی تبدیل شده است.
اما در این بین اقدامات زیادی نیز برای التیام این درد شهری صورت گرفته که تا حدودی نیز جوابگو بوده و تغییراتی را در رفتار ترافیکی شهروندان ایجاد کرده است.
شهرداری اصفهان در این راستا در سال ۹۵ بیشترین تمرکز فعالیتهای خود در همه بخشهای حمل و نقل و ترافیک، عمرانی و فرهنگی را بر روی کنترل ترافیک در این شهر داشته تا بتواند با بازگشایی گلوگاهها و ایجاد زیر ساختهای لازم مباحث ترافیکی شهر اصفهان را برطرف سازد.
در این راستا باید توجه د اشته باشیم که یکی از اضلاع مثلث کاهش ترافیک در شهر اصفهان، رفتار و نگاه شهروندان به این چالش است که چنانچه مردم به این مهم توجه نداشته باشند هر آنچه اقدامات زیرساختی نیز صورت گیرد بی اثر است و نمیتواند درمانی برای ترافیک در شهر باشد.
استفاده از طرحهای خلاقانه در راستای فرهنگسازی در حوزه حمل و نقل و ترافیک در شهر اصفهان طی یک سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که بسیاری از این طرحها به الگویی برای دیگر شهرهای کشور نیز تبدیل شد.
اما این روزها مشاهده آدمکهای رنگارنگ در قالب اشکال مختلف هندسی در بسیاری از تقاطعهای اصلی شهر اصفهان حضور یافته و قرار است بخشی از بار فرهنگسازی در حوزه ترافیک شهر اصفهان را بر دوش بکشند، این آدمکها توجه هر عابر پیاده و رانندهای را به خود جلب کرده است و این روزها به سوژهای برای سلفی گرفتن شهروندان اصفهانی نیز تبدیل شدهاند.
طنزپردازان جلوگیری از توقف بر روی خط عابر پیاده را آموزش میدهند
در این بین علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان که معتقد است ترافیک از سه ضلع اعمال قانون، مهندسی ترافیک و فرهنگسازی تشکیل میشود، در گفتوگو با خبرنگار مهر، میگوید: در این راستا در دو بخش مهندسی ترافیک و زیرساختهای آن و اعمال قانون تلاش هایی انجام شد که تاثیرات خوبی از جمله کنترل سرعت و کاهش سرعت در شبکه بزرگراهی شهر را داشته است.
وی تمرکز بر روی جلوگیری از توقف خودروها بر روی خطوط عابر پیاده در پشت چراغ قرمز را از اصلیترین برنامههای شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگسازی ترافیک در سال جاری عنوان میکند و میافزاید: در این بخش نیز با نصب تابلوهای فرهنگسازی و همچنین نصب دوربینهای ثبت تخلف نتایج خوبی را به دست آوردیم به گونهای که امروز کم رنگ بودن خطوط عابر پیاده در برخی از تقاطعهای شهر اصفهان به دغدغه شهروندان تبدیل شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز پس از فرهنگسازی با اعمال قانون و ایجاد زیرساختهای لازم کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با استفاده از ابزار طنز و هنر فرهنگسازی در حوزه احترام به حقوق عابر پیاده را در دستور کار قرار داده است، ادامه میدهد: بر اساس این طرح آدمکهایی با اشکال مختلف هندسی و به نوعی کودکانه در تقاطعهای محدوده مرکزی شهر اصفهان ورود کرده و به خودروهایی که به نوعی بر روی خط عابر پیاده توقف کردهاند تذکر و هشدار میدهند و با زبان خاص هنر و طنز حرکت ناهنجار عبور از خط توقف را به رانندگان گوشزد میکنند.
وی به بازتابهای خوب اجرای این طرح در سطح کشور اشاره میکند و میافزاید: رانندگان نیز به نوعی تشویق به رعایت قوانین میشوند چراکه هر بخشی از جمله شهرداری، پلیس و قانون زبان خودش را دارد و این در حالی است که زبان هنر طنز در این بین از تاثیر بیشتری برخوردار است.
فرهنگسازی در حوزه پارک خودروها در دستور کار است
صلواتی با تاکید حرکتهای فرهنگساز هنری در کنار قانون میتواند رفتار خوب ترافیکی در شهر اصفهان را ایجاد کند، تصریح میکند: در سال آینده نیز در حوزه پارک دوبل خودروها و همچنین پارک خودروها در ایستگاههای تاکسی و اتوبوس را در دستور کار داریم که امیداوریم عملکرد خوبی را داشته باشیم.
وی همچنین از آغاز صدور جریمه توسط دوربینهای ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز از اول اسفند خبر میدهد و میگوید: عملکرد این دوربینها با همکاری پلیس به مدت سه ماه به صورت ارشادی بود و از اول اسفند ماه به ازای هر بار عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان و توقف بر روی خطوط عابر پیاده ۴۰ هزار تومان اعمال قانون میشود.
بر این اساس باید توجه داشته باشیم که ترافیک همچون غدهای سرطانی در همه شهرهای کوچک و بزرگ کشور در حال بزرگتر شدن است و چنانچه تک تک ما شهروندان فکری برای درمان این بیماری نکنیم در آینده با چالشهای عمیقتری در این زمینه دچار خواهیم شد.
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