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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

سرپرست آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛

احداث ۲۵۶ پروژه آموزشی توسط خیران در لرستان

احداث ۲۵۶ پروژه آموزشی توسط خیران در لرستان

خرم آباد - سرپرست آموزش و پرورش لرستان از احداث ۲۵۶ پروژه آموزشی توسط خیران در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند در دیدار با یکی از خیرین مدرسه ساز از ساخت و تحویل ۲۵۶ پروژه آموزشی توسط خیرین مدرسه ساز به آموزش و پرورش لرستان خبر داد.

وی گذشتن از جان و مال را عالی ترین جلوه ایثار برشمرد و افزود: خیرین مدرسه ساز با گذشتن از مال خود و کمک به توسعه عدالت آموزشی به اعتلای تعلیم و تربیت نسل آینده ساز کمک می کنند.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان کار خیرین مدرسه ساز را معامله با خداوند برشمرد و تاکید کرد: آموزش و پرورش نیازمند نگاه خیرخواهانه و نوع دوستانه خیرین مدرسه ساز است و ورود خیرین به مناطق محروم و کم برخوردار می تواند لبخند رضایت و شادمانی را بر لبان دانش آموزان نیازمند بنشاند.

دریکوند به حضور ۸۲۳ خیر حقیقی و حقوقی در لرستان اشاره کرد و افزود: فرهنگ مشارکت خیرخواهانه در امر مقدس مدرسه سازی و کمک در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان نیازمند کاری ارزشمند و مقدس است که باید در جامعه به آن پرداخته شود.

کد مطلب 3914443

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