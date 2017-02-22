ذخیره سازی بیش از یک میلیارد متر مکعب آب درسدهای سیستان وبلوچستان

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، اتابک جعفری اظهار داشت: در پی بارندگی های اخیر در سیستان وبلوچستان حجم آب سدهای سیستان وبلوچستان در حال حاضر به یک میلیون و ۵۰ متر مکعب رسیده است.

وی افزود : این حجم در سدهای پیشین ۳۶، شی کلک ۲، خیرآباد ۷، زیردان ۴۶، ماشکید علیا ۱۵، بزمان ۲، سارادان ۸، شمس آباد ۲ و کالان ۱ میلیون متر مکعب است.

وی گفت: متوسط بارندگی ها از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به متوسط بارندگی مدت مشابه سال آبی(۹۴-۹۵ ) به میزان ۱۰۱ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اظهارداشت: در حال حاضر در سیستان وبلوچستان ۲۲ سد در دست بهره برداری است که شامل ۷ سد مخزنی و ۱۵ سد تغذیه ای است.

وی ادامه داد: همچنین سد مخزنی کهیر باحجم مخزن ۳۱۴ میلیون متر مکعب سدتغذیه ای گوهر کوه با حجم ۱۰ میلیون متر مکعب و سد شهری کور با حجم ۱۰۳ میلیون متر مکعب در حال ساخت هستند که با ساخت این سدها ظرفیت ذخیره سازی سدهای استان سیستان و بلوچستان به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.