به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیت‌الله احمد بهشتی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در ششمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کلیسای ارتدکس یونان گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی ادیان توحیدی از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، رسمیت دارد و پیروان همه ادیان ابراهیمی از حقوق شهروندی برخوردارند.

وی افزود: پیروان ادیان، ایران را به عنوان وطن آباء و اجدادی خود می دانند و همیشه در بین مسلمانان از آزادی لازم و احترام کافی برخوردار بوده‌اند و بعد از این هم اینچنین خواهد بود.

آیت‌الله بهشتی در ادامه تأکید کرد: دین اسلام، دین رحمت و دین رحمانیت است. پیغمبر اسلام(ص) که ادامه دهنده تمام انبیای پیشین خود به خصوص عیسی مسیح (ع) است، در قرآن به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: تروریست‌ها برداشت‌های غلط از اسلام دارند و به میدان می آیند. فعالیت آنان منطبق با آرای اسلام ناب و اسلام رحمانی نیست؛ زیرا اسلام واقعی، غیررادیکال و با برادرکشی مخالف است.

وی در پایان گفت: ما با یونان به دلیل مطالعه آثار ارسطو و افلاطون آشنایی بسیار داریم. زمانی استاد ما شهید آیت‌الله مطهری عنوان کرد که بعید نیست، ارسطو و افلاطون هم از انبیا بوده باشند.