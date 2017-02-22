پیامبران برای گرفتن دست بشر آمدند نه برای انتقام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سید یحیی یثربی، استاد فلسفه، در آیین افتتاح ششمین دور گفتوگوی دینی ایران و کلیسای ارتدکس یونان گفت: با هم بودن در دنیایی که روز به روز کوچکتر میشود، آرزوی بشر است و بشر به دنبال آن است تا در یک سرزمین واحد با همنوع خود زندگی کند.
وی افزود: ادیان در این باره میتوانند نقش مثبت خود را به خوبی ایفا کنند؛ به شرط اینکه اولاً، اصولی را با توجه به دنیای جدید به کار ببندند. از جمله اینکه این موضوع رواج یابد که پیامبران آمدند تا دست بشر را بگیرند؛ نه اینکه انتقام خداوند را از برخی افراد بشر و یا برخی مذاهب و ادیان بگیرند.
یثربی سپس با بیان اینکه خداوند، خدای همه است، افزود: باید با استفاده از امکاناتی که علم در اختیار همگان قرار داده و اطلاعرسانی را آسان کرده، مردم را از این موضوع آگاه سازیم. بنابراین باید مردم را آگاه کرد و نه اینکه آنها را اجبار کرد. خودمان را وکیل و منجی مردم فرض نکنیم و با تأسی به پیامبر اسلام (ص)، خود را موظف به ابلاغ بدانیم و روشنگری کنیم.
استاد فلسفه، ادامه داد: شرط دوم این است که سمینار برای سمینار نباشد. ما به طور سنتی عادت داریم که از مشکلات شکایت کنیم و آرزومند نابودی مشکلات باشیم. اما هیچگاه این شکایتها و آرزوها نتیجه نداده است. باید عملاً وارد میدان شویم و با شناسایی ساز و کارهای اجرایی، مسایل و راهحل مشکلات را معرفی کنیم.
در این دور از گفتوگوها، اساتید و علمای دانشگاهها و حوزه از جمله ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجتالاسلام یونسی، مشاور رییس جمهور در امور اقلیتهای دینی و مذهبی، حجتالاسلام ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب، آیتالله بهشتی، عضو مجلس خبرگان رهبری، یونس نوربخش، استاد دانشگاه تهران، محمدباقر طالبیدارابی، استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، عارفزاده، استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران، طوبی کرمانی، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران و ... حضور یافتند.
در این نشست دو روزه، اندیشمندان دینی مسلمان و مسیحی مقالات خود را با موضوعات «نقش آموزش و خانواده در مقابله با افراطگرایی و خشونت»، «نقش رهبران دینی در جلوگیری از خشونت و افراطگرایی»، «رویکرد عقلانی به دین برای مقابله با خشونت و افراطگرایی»، «عقلانیت و اعتدال» و «انسانیت و ارزشهای مشترک، رهآوردهای دینی برای داشتن جهانی بهتر» ارایه کردند.
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